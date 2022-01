Secondo le ricostruzioni delle forze dell’ordine, una violenta lite è stata registrata nel pomeriggio del 4 gennaio a Gaeta su via Lungomare Caboto.

Per la precisione, il litigio poi sfociato in rissa sarebbe avvenuto in una casa dove, per cause ancora da chiarire sarebbero venuti alle mani due nuclei familiari.





Al termine della rissa, 2 persone hanno necessitato dell’intervento dei sanitari venendo accompagnati al pronto soccorso del Dono Svizzero di Formia.

