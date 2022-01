Provincia, inizia l’era del presidente Stefanelli: primo consiglio il 7 gennaio

Dopo le elezioni provinciali dello scorso dicembre, è stato convocato per la prima volta il nuovo consiglio della Provincia di Latina. A presiedere l’Ente di via Costa il sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli.

Il Consiglio Provinciale è stato convocato, in seduta ordinaria, presso la Sala Cambellotti, sita al 1° piano del Palazzo della Provincia, in Latina, Via Costa, il giorno 7 gennaio 2022, alle ore 10 per l’esame dei seguenti argomenti: