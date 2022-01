Persona dell’anno 2021 a Fondi, venerdì la proclamazione

Oltre 2500 le indicazioni giunte alla Pro Loco Fondi, ma il nome della “Persona dell’Anno” sarà svelato nella cerimonia di proclamazione venerdì 7 gennaio 2022 durante l’evento che si terrà alle ore 19,00 nella sala grande del Palazzo Caetani di Fondi.

Una gara iniziata un mese fa, alla quale hanno partecipato i cittadini indicando la “Persona dell’Anno” di Fondi e comprensorio attraverso il web oppure messaggi dallo smartphone.





Alla mezzanotte di domenica 3 gennaio scorso si sono concluse le operazioni di voto e quindi il dado è tratto: habemus Persona dell’Anno il cui nome si saprà nella cerimonia di proclamazione.

Organizzata dalla Pro Loco di Fondi, l’iniziativa è patrocinata dal Comune di Fondi, dalla Banca Popolare di Fondi e dall’Ente Parco Monti Ausoni e Lago di Fondi.

Una delle novità di quest’anno è che il premio sarà preceduto dall’assegnazione di una targa ricordo a tutto il “popolo di Samaritani nascosti”. A coloro cioè che aiutano il prossimo rimanendo nell’ombra (e sono tanti a Fondi). Un dato importante evidenziato dai Servizi Sociali del Comune al quale sarà consegnata la targa in loro nome.

Durante la cerimonia di premiazione della nona edizione anche brani Lirico-Pop con l’Accademia Moysa, la voce di Maria di Biasio (direttrice dell’Accademia) Luigi De Meo al pianoforte e Nicola Galeotti alla chitarra. Promozione del territorio con contributi video e fotografici.

Ingresso libero solo alle persone munite di super green pass e che indosseranno mascherina ffp2. L’evento sarà trasmesso anche in diretta attraverso i canali social.

Il premio “Persona dell’Anno” 2021 è riservato alle persone più meritevoli, in qualsiasi campo e ambito, che hanno dato lustro alla città di Fondi o del comprensorio.

L’evento corona il nutrito programma delle manifestazioni del Natale “Fondi RestArt Christmas Edition” promosse dal Comune di Fondi.

Edizioni assegnate negli anni scorsi: Caterina de Filippis (Andos) 2013 – Domenico Terenzio (ricercatore) 2014 – Carlo Carlevale (Oculista) 2015 – Gino Fiore (Poeta e Drammaturgo) 2016 – Fulvia di Sarra (Medico scolastico – Educatrice) 2017 – Mauro Caporiccio (Autore, sceneggiatore, giornalista) 2018 – Gianmarco Carroccia (Artista, musicista, cantante) 2019.

Quella dell’anno scorso è stata un’edizione speciale per il premio “Persona dell’anno” di Fondi rispecchiando il difficile momento storico vissuto a causa dell’emergenza Covid-19 e non si poteva rimanere indifferenti di fronte a quello che abbiamo vissuto nel corso del 2020. In particolare, sono stati premiati tutti coloro che a qualsiasi titolo avevano fronteggiato la pandemia, donando sollievo a chi ne è stato colpito. Come pure andava fatta doverosa memoria delle vittime decedute a causa del Coronavirus. Di conseguenza sono state dichiarate persona dell’anno 2020 tutte le Istituzioni, Forze dell’Ordine, Organizzazioni e le persone ad esse appartenenti che aiutano la popolazione in questa epoca che passerà alla storia: il Settore Servizi Sociali del Comune di Fondi; il Commissariato Polizia di Stato di Fondi; la Tenenza Carabinieri di Fondi; la Compagnia Guardia di Finanza di Fondi; la Polizia Locale della Città di Fondi; la Croce Rossa Italiana sezione di Fondi; i Falchi di Pronto Intervento; la Protezione Civile Città di Fondi; il Personale dell’Ospedale “San Giovanni di Dio” Fondi.