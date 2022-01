Il 7-8 gennaio scuole chiuse anche a Santi Cosma e Damiano

A dirlo un’ordinanza del sindaco di Santi Cosma e Damiano che chiude la sede distaccata del Pacinotti per i giorni del 7 e 8 gennaio.

L’istituto comprensivo Rossi che insiste sullo stesso territorio comunale aveva già deliberato in autonomia il rientro in classe il 10 gennaio. Situazione diversa per il Pacinotti, invece, che da calendario avrebbe fatto suonare la campanella a partire dal 7 gennaio.





Ma così non sarà, perché con apposita ordinanza, a Santi Cosma e Damiano tutti gli alunni di ogni ordine e grado tornano in classe il 10 gennaio.

L’ORDINANZA DEL COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO