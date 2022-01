Covid-19 in provincia, oltre mille casi anche oggi e un decesso

Il bollettino dell’Asl di Latina di oggi non è diverso da quello di ieri rivisto.

Sono 1034 i nuovi contagi da Covid-19 dove spicca il singolo decesso registrato nel capoluogo pontino.





Proprio a Latina il boom più importante di nuovi casi con addirittura 357 nuovi positivi. Poi seguono i tanti centri in doppia cifra: 91 ad Aprilia, 78 a Terracina, 73 a Formia, 67 a Fondi, 44 a Pontinia, 43 a Sezze e poi via via tutti gli altri.

Tante le dosi di vaccino somministrate nelle ultime 24 ore: 5874 di cui quasi 4800 terze dosi.

45 i guariti, 2 i ricoverati.

IL BOLLETTINO DELL’ASL