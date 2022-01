Covid-19, i casi di ieri erano di più: non conteggiati oltre 700 delle farmacie

Nella giornata di ieri in provincia di Latina erano risultati essere 265 i nuovi positivi, ma in realtà secondo il bollettino corretto i casi sono molto di più.

Una dicitura compare sotto il documento dell’Asl rivisto “A questi dati vanno aggiunti i positivi rilevati dalle farmacie territoriali che ammontano ad un totale di

762 positivi. Da domani 05/01/2022 i dati verranno nuovamente allineati.”





Dati, dunque, che tornano ad essere importanti perché se si sommano ai 265 casi i 762 non inseriti in un primo momento arriviamo alla bellezza di 1.027 casi giornalieri. In attesa dei numeri odierni e del picco di questa nuova ondata che, secondo gli esperti a livello nazionale potrebbe già avvenire nel giro di 5-10 giorni. Periodo nel quale, però, non è escluso che proprio questi numeri possano continuare a salire.

IL BOLLETTINO DI IERI AGGIORNATO