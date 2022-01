Con Omicron è cambiato lo scenario, i numeri del Covid al Goretti

I vaccinati che pure si prendono il virus, solo di rado finiscono in ospedale

A tracciare una linea di demarcazione netta sull’andamento dei casi che necessitano di cure ospedaliere in provincia di Latina è stato il quotidiano Latina Oggi con un articolo specifico.

Grazie ad alcuni dati e il racconto di quanto accade all’interno del nosocomio del capoluogo, anche grazie alla voce dei dirigenti dell’Asl pontina gli scenari della pandemia sono totalmente cambiati.





In realtà al netto di assurde speculazioni mediatiche, coloro che si informano attraverso i media e gli organismi accreditati sanno bene che nessuno ha mai sostenuto che il vaccino anti Covid rendesse immuni dal contrarre la malattia. Ma da sempre si è saputo che tutti i vaccini fungono da una sorta di “salva vita”, in quanto cambiano e di parecchio le percentuali di rischio di finire in terapia intensiva o addirittura di morire.

In questo anche i numeri sembrano confermare questo trend. Se da un lato è vero che le cifre da capogiro con i nuovi positivi provinciali toccano quote di circa mille unità giornalieri, i ricoveri tutto sommato rimangono molto contenuti. A dimostrarlo non sono solo gli esigui ricoveri a fronte dei tantissimi casi, ma anche le proporzioni di chi ha bisogno di cure ospedaliere rispetto al totale dei positivi.

Al Goretti, infatti, circa un’ottantina di persone su un centinaio che sono ricoverate sono persone non vaccinate. La situazione è addirittura più impattante se si considera i pazienti in terapia intensiva, dove la quasi totalità dei ricoverati sarebbero non vaccinati.