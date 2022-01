Incidente in autostrada, ferita famiglia pontina. Grave una bambina

Un pauroso incidente che ha coinvolto anche una famiglia della provincia di Latina. Si è registrato martedì sull’autostrada A1, nel territorio di San Vittore del Lazio, nel tratto compreso tra caselli di Cassino e Caianello. Ad essere coinvolte due auto, su una delle quali viaggiavano una bambina di 4 anni e i genitori, di Spigno Saturnia.

La piccola è in gravi condizioni per via di un trauma cranico, ed è stata trasferita in eliambulanza alla volta dell’ospedale pediatrico napoletano “Santobono”, mentre il padre e la madre sono stati ricoverati al “Santa Scolastica” di Cassino.





Oltre ai sanitari del 118, sul luogo teatro del sinistro sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale, che hanno curato i rilievi ed il servizio di viabilità.