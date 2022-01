Tre obiettivi centrati in una settimana, prosegue il lavoro dell’amministrazione Mantini

“Nella settimana che si è appena conclusa, quella a cavallo tra il vecchio e il nuovo anno, sono stati raggiunti tre importanti obiettivi“. Lo sottolinea l’amministrazione comunale di Cisterna di Latina, guidata dal sindaco Valentino Mantini.

Nello specifico, è stato innanzitutto siglato il protocollo d’intesa tra il Comune di Cisterna e il Comune di Latina per la realizzazione del nuovo ponte di via del Moscarello (martedì 28 dicembre).





Poi il consiglio comunale, dopo appena 69 giorni dalla sua proclamazione (21 ottobre), e a 53 giorni dalla sua prima seduta che ne ha eletto il presidente (6 novembre), ha approvato il bilancio di previsione 2022-2024 (mercoledì 29 dicembre).

In ultimo si registra la visita dell’assessore regionale alla Sanità e all’integrazione sociosanitaria Alessio D’Amato al centro vaccinale di Cisterna, dove è stata annunciata l’approvazione della delibera regionale che inserisce la Casa della Comunità nel Pnrr del Lazio (sabato 1 gennaio 2022).

“La squadra della mia maggioranza sta lavorando a testa bassa per la nostra comunità – ha detto il sindaco – perché è al suo servizio. Sappiamo bene che ci sono molteplici problematiche non ancora affrontate né risolte, ma vi chiedo tempo per poter operare. Chiedo infatti alla mia cittadinanza di darci il tempo necessario. Siamo al lavoro e continueremo a farlo con lo stesso spirito di abnegazione che ci contraddistingue, per il bene comune affinché questo 2022 sia un anno responsabile e solidale”.