Della sirena Partenope, l’amore di De Luca per Napoli

Riceviamo dal poeta Antonio De Luca, di Ponza, e pubblichiamo gli ultimi versi che ha scritto durante il suo attuale soggiorno a Napoli

Della sirena Partenope





Ogni volta lascio Napoli

per un non so dove

poi torno ed è tutto

già subito una bellezza

la memoria

a Napoli questi giorni

è non pensare il presente

ma io non ho mai avuto

un presente

Napoli è il passato

il passato è la sua sirena

Strade dell’infanzia

Dioniso il sacro

Leucotea

il tempo di Pausilypon

le navi alle banchine

le luci del porto

la brezza marina del lungomare

l’odore del cibo per le strade

le luci della sera

le chiese e le anime del purgatorio

le bancarelle degli animali

i venditori ambulanti

i compiti nelle sere d’inverno

Virgilio e Saffo

Mimnermo e Catullo

carpe diem

la lingua degli antichi

la geografia

che mi porto addosso

e mi da il piacere e la forma

A Napoli sono nato

ho avuto il primo grido

davanti a questo mare salato

a quei carghi in attesa

La memoria è un magma che apre la terra

ed esce

la vita generatrice

Napoli mi diede la bellezza e la rabbia

la poesia e la catarsi

Napoli è il richiamo letterario

metafora di sangue

l’esilio sta nel passato

dove non ho presente

Ma solo il futuro

la vita che ancora non è

la mia prigione

il dolore dolce

del canto di una sirena

È Partenope

la figlia di Melpomene