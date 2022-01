Covid in provincia di Latina: 2 giorni, quasi 2mila nuovi contagi

Quasi 2000 nuovi casi di Covid in due giorni, in provincia di Latina. Per la precisione 1902, come riportato negli ultimi bollettini diffusi dall’Asl pontina, quello del 1 gennaio e quello del 2.

Il bollettino di domenica 2 gennaio fa riferimento a 630 contagi, riferiti ai comuni di Aprilia (111), Bassiano (1), Castelforte (3), Cisterna (36), Cori (3), Fondi (67), Formia (14), Gaeta (9), Itri (2), Latina (161), Lenola (4), Maenza (2), Minturno (6), Monte San Biagio (24), Norma (2), Minturno (6), Monte San Biagio (24), Norma (2), Pontinia (14), Sabaudia (12), San Felice Circeo (19), Santi Cosma e Damiano (1), Sermoneta (15), Sezze (12), Sonnino (3), Terracina (108) e Ventotene (1). Si registrano anche due ulteriori decessi, uno a Cisterna e uno a Itri.





Il bollettino di sabato 1 gennaio riportava invece un altro morto, riferito a Sabaudia, e ben 1272 casi, riferiti ai comuni di Aprilia (186), Bassiano (3), Castelforte (5), Cisterna (83), Cori (22), Fondi (77), Formia (48), Gaeta (29), Itri (18), Latina (405), Lenola (4), Maenza (5), Minturno (24), Monte San Biagio (19), Norma (10), Pontinia (26), Ponza (3), Priverno (29), Prossedi (2), Roccagorga (7), Rocca Massima (2), Roccasecca dei Volsci (1), Sabaudia (29), San Felice Circeo (13), Santi Cosma e Damiano (13), Sermoneta (26), Sezze (37), Sonnino (13), Sperlonga (3), Spigno Saturnia (3) e Terracina (127).