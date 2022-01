Covid, dal 3 gennaio il Lazio torna in zona gialla

Da domani, lunedì 3 gennaio, anche il Lazio tronerà nella cosiddetta zona gialla. Un cambio di colore che comunque non si tradurrà in nuove restrizioni, dato che l’unica sostanziale differenza con la zona bianca è finora rappresentata dall’obbligo di mascherina all’aperto, che con il nuovo decreto governativo del 23 dicembre è già stato esteso in tutta Italia.

“Bisogna essere prudenti, rispettare le regole e non ritardare la prenotazione del vaccino” torna intanto a dire l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato. “La dose booster può esser fatta, a parità di efficacia, sia con Moderna che con Pfizer, al momento non abbiamo problemi di forniture. Sono disponibili nel mese di gennaio oltre 1 milione di posti e oltre 50 mila per lo specifico vaccino pediatrico nella fascia 5-11 anni. L’argine ad Omicron è la vaccinazione, anche per questo si è deciso, grazie alla disponibilità delle strutture di Aiop Lazio di procedere domenica 9 gennaio all’open day in 14 strutture anche per chi ha fatto la seconda dose a distanza di 120 giorni”.