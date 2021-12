Si è spento l’ex vicesindaco Coppa, grande il dolore sull’isola

Si è spento all’età di 93 anni l’ex vicesindaco di Ponza, Giosuè Coppa, da tutti conosciuto come “Il Cancelliere”, la professione che ha svolto per quasi 50 anni in giro per l’Italia, dirigendo Cancellerie a Napoli e Roma.

Numero due dell’amministrazione Vigorelli, con la delega al Demanio e al Contenzioso, i colleghi lo ricordano per la sua puntualità: “Ogni mattina, alle 8 in punto, era nel suo ufficio in Comune. Si poteva rimettere l’orologio”.





Nel pomeriggio poi una passeggiata di circa tre chilometri sulla via Panoramica, per restare in forma.

Segnato profondamente dalla prematura morte della moglie e di un figlio, la sua grande gioia erano i nipoti e i loro figli, un bisnonno felice e un ponzese che amava profondamente la sua terra.

“Era la guida morale della nostra Amministrazione, un grande maestro di vita. Era come un padre”, lo ricorda commosso l’ex sindaco Piero Vigorelli.

Grande il dolore sull’isola.