Covid nel Lazio: 5843 nuovi casi, 6 decessi e 1219 guariti

“Oggi nel Lazio su 25.240 tamponi molecolari e 60.273 tamponi antigenici, per un totale di 85.513 tamponi, si registrano 5.843 nuovi casi positivi (+595), sono 6 i decessi (-4), 1.127 i ricoverati (+57), 150 le terapie intensive (+3) e +1.219 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 6,8%. I casi a Roma città sono a quota 2.872. Oggi nuovo record di casi positivi e su 6 decessi 5 non erano vaccinati”. A parlare, a margine del consueto vertice della task force anti-Covid della Pisana, è l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

“Nella giornata di ieri sono stati somministrati oltre 60 mila vaccini, ovvero il 21% in più del target commissariale”, aggiunge D’Amato. “Sono oltre 35 mila le somministrazioni del vaccino pediatrico, mentre il 40% degli adulti ha effettuato la dose booster, raggiungendo quota 2 milioni di dosi”.





Raffronto con il 30 dicembre dello scorso anno: 1.681 ricoveri in meno in area medica, 153 in meno in terapia intensiva, 7.898 isolati a domicilio in meno e 60 decessi in meno. “Numeri che dimostrano l’importanza della vaccinazione”, torna a dire l’assessore regionale.

Ordinanza regione test: l’ordinanza numero Z00026 firmata dal Presidente Zingaretti prevede che con il test antigenico non è più necessaria la conferma del test molecolare in caso di positività.

Anticorpi monoclonali: nell’ultima settimana registrato un +18% delle somministrazioni.

Open day: gli open day per dosi booster si terranno sabato 1° gennaio (nella fascia oraria 14-19) presso l’ospedale Sant’andrea di Roma e domenica 2 gennaio (fascia oraria 8-18) presso la caserma Verdirosi a Rieti.

Hub in notturna: al via giovedì sera le prime somministrazioni negli hub in notturna (fino alle ore 24) di Termini, La Vela-Tor Vergata, Eur piazzale del Quadrato della concordia, Fiumicino lungo sosta e Tivoli, presso il palasport.

Vaccini pediatrici: Attive le prenotazioni sul portale regionale (https://prenotavaccino covid.regione.lazio.it/main/home).

Sui canali social di SaluteLazio le Faq e il Video realizzati in collaborazione con l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Nel Lazio superata quota 10 milioni e 900 mila somministrazioni, e di queste 2 milioni sono dosi di richiamo oltre il 40% della popolazione adulta. Superato il 96% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l’90% degli over 12 sempre in doppia dose.

Hub vaccinali: negli hub si può accedere solo su prenotazione per evitare assembramenti.

COVID, GLI ULTIMI DATI REGIONALI AREA PER AREA

* Asl Roma 1: sono 1.121 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 1.274 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 477 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 4: sono 387 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 279 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 296 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 2.009 nuovi casi:

* Asl di Frosinone: sono 710 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 734 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 346 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 219 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.