Ponte di Maiano, il sindaco di Castelforte annuncia la riapertura da metà gennaio

“Sono lieto di annunciare che il Ponte di Maiano che collega Castelforte e Sessa Aurunca sarà riaperto a senso unico alternato dopo la seconda metà di gennaio 2022″.

E’ quanto affermato in una nota a firma del primo cittadino Angelo Felice Pompeo e pubblicata sul sito ufficiale del Comune di Castelforte nella giornata di ieri, martedì 28 dicembre.





“Le ulteriori verifiche che hanno portato all’esecuzione di specifiche prove di carico, sollecitate, da me e dal collega Sindaco di Sessa Aurunca Di Iorio, alla Provincia di Latina hanno dato esito positivo. E’ una notizia molto importante per tutta l’economia del territorio e non solo. Infatti abbiamo appreso che le suddette prove hanno fornito risultati lineari tra carico e scarico, seppur con un limitato residuo di spostamenti dovuti sia all’età del ponte che alle problematiche evidenziate dall’indagine che hanno determinato la necessità di sostituzione dell’impalcato. Ciò consentirà una riapertura temporanea e parziale, prevista dopo la metà di gennaio 2022 con un senso unico alternato regolato da impianto semaforico nelle more dello sviluppo della progettazione esecutiva che porterà all’esecuzione dei lavori di sostituzione dell’impalcato.

Ora, perciò, dobbiamo proseguire l’impegno affinché i lavori necessari possano essere eseguiti nel più breve tempo possibile. Lavoreremo a testa bassa perché ciò possa accadere. Intanto siamo contenti che grazie all’impegno e alla disponibilità della Provincia di Latina e dei suoi tecnici che sulla problematica hanno lavorato con serietà e responsabilità ci sia già un primo importantissimo risultato”.