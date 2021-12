Pallavolo, trasferta a Padova per la Top Volley Cisterna

Seconda giornata girone di ritorno del campionato di SuperLega, la Top Volley Cisterna giovedì 30 dicembre alle 20,30 affronta la Kioene Padova. Il team pontino allenato da coach Fabio Soli è reduce dalla sconfitta in casa con Perugia dopo il vantaggio iniziale di 1-0 gli umbri si sono imposti per 3-1. Dall’altra parte della rete c’è la Kioene Padova, con 15 punti in classifica è settima in classifica, i ragazzi di coach Jacopo Cuttini nell’ultimo turno giocato contro la Lube hanno perso 3-0. La Top Volley Cisterna, in classifica è a 13 punti ed occupa la nona posizione insieme a Verona. Giovedì sera, alle 20.30, la Top Volley scende in campo alla Kione Arena contro Padova, per la seconda giornata di ritorno della regular season di campionato per la Superlega Credem Banca.

Mimmo Cavaccini (Top Volley Cisterna): “Innanzitutto speriamo di giocarla, ci troviamo di nuovo in un momento delicato della pandemia da Covid-19 ed ogni partita è sempre in bilico.





Noi come squadra combattiamo dall’inizio dell’anno con infortuni e partenze improvvise, penso a Krick, Szwarc, Lanza e l’ultimo stop capitato a Maar. In una situazione di totale emergenza siamo riusciti a fare quasi miracoli, specialmente perché nessuno ci ha regalato nulla fino ad ora. Ogni punto sudato, lottando e meritandoci ogni traguardo. Credo che questa sia l’unica strada percorribile per noi. Affamati e disposti a soffrire ma soprattutto a lottare. Motivati con lo spirito giusto per affrontare la partita di Padova”.

Jacopo Cuttini (coach Kioene Padova): “Per noi quest’anno non esistono scontri diretti. In tutte le squadre, compresa Cisterna ci sono giocatori di grande esperienza. Non dobbiamo guardare la classifica, bisogna giocare con la nostra solita aggressività e tentare di portare a casa più punti possibile, oltre che cercare di continuare a crescere”.

Cisterna e Padova si sono affrontate 33 volte nel massimo campionato italiano con 15 successi per la formazione pontina e 18 per i veneti. Nessun ex schierato tra le due squadre.

Il match verrà arbitrato da Lot Dominga e Piperata Gianfranco, terzo arbitro De Nard Andrea, video check Spiazzi Ivan. La partita tra la Top Volley Cisterna e la Kioene Padova verrà trasmessa in diretta sulla piattaforma Volleyballworld.tv a partire dalle 20.30, in radio su Antenne Erreci, raggiungibile in Fm sui 97.3 e in streaming tramite il sito www.radioantenne.it oppure con app gratuita dagli store Apple e Android.

Kioene Padova – Top Volley Cisterna

PRECEDENTI: 33 (15 successi Top Volley Cisterna, 18 successi Kioene Padova)

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Matteo Vitelli – 1 battuta vincente a 100 (Kioene Padova); Francesco Zoppellari – 3 punti a 200 – 5 muri vincenti a 100 (Kioene Padova); Tommaso Rinaldi – 9 attacchi vincenti a 100 (Top Volley Cisterna); Giacomo Raffaelli – 4 ricezioni vincenti a 300 (Top Volley Cisterna).

In carriera: Marco Vitelli – 3 muri vincenti a 200 (Kioene Padova); Aidan Zingel – 4 attacchi vincenti a 1300 (Top Volley Cisterna).