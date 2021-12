Incidente tra auto e camion sulla superstrada Formia-Cassino

Ancora un incidente, sulla superstrada 630 Formia-Cassino. Si è verificato nelle ore a cavallo tra martedì e mercoledì – intorno all’una – all’altezza del chilometro 27 dell’arteria, nel territorio comunale di Spigno Saturnia. Due, i mezzi coinvolti: un camion, finto fuori strada adagiandosi su un fianco, e una Fiat Punto.

Fortunatamente, conseguenze limitate per gli occupanti. Il conducente dell’utilitaria è rimasto in pratica illeso, mentre quello del mezzo pesante una volta trasportato presso l’ospedale “Dono Svizzero” di Formia è stato dimesso con una prognosi di sette giorni. Ad estrarlo dall’abitacolo sono stati i vigili del fuoco della squadra operativa di stanza a Castelforte, che lo hanno poi consegnato alle cure dei sanitari del 118, passando infine alla messa in sicurezza dei veicoli.





Sul luogo teatro dell’incidente hanno operato anche i carabinieri della Compagnia di Formia, che oltre ad occuparsi del servizio di viabilità hanno effettuato i rilievi per accertare la dinamica del sinistro, e con essa le eventuali responsabilità.