Digitalizzazione dei servizi, anche il Comune di Aprilia sull’App IO

Anche il Comune di Aprilia sbarca ufficialmente su IO, l’App dei servizi pubblici che consente di interagire in modo semplice e sicuro con enti locali e nazionali, direttamente dal proprio smartphone.

L’App – dove al momento sono attivi circa 7mila enti pubblici con oltre 70mila servizi disponibili – permette al cittadino di ricevere messaggi e comunicazioni, anche per ricordare scadenze (es. rinnovo carta di identità o rata TARI) o effettuare tutti i pagamenti direttamente dall’App, attraverso il sistema pagoPA.





Da qualche settimana, su IO è possibile trovare anche il Comune di Aprilia con i suoi principali servizi:

Scadenza Permesso di soggiorno

Scadenza Carta d’Identità

Notifica di Protocollazione

Mensa scolastica

Servizio di Trasporto Scolastico

Avviso TARI

Violazioni al Codice della Strada

Servizio Luci votive

Verifica conformità impianti termici

Prenotazione appuntamenti

Sull’App IO i cittadini già possono inoltre pagare il bollo o scaricare la certificazione verde Covid19.

“L’integrazione dei nostri servizi nell’App IO rappresenta un sensibile miglioramento nei rapporti tra i cittadini e il Comune”, commenta il sindaco Antonio Terra. “Aprilia si inserisce così in un percorso avviato dal Governo negli ultimi anni, per garantire un punto unico di accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione italiana. Il nostro auspicio è che questo percorso nei prossimi anni, l’App IO possa subire un’ulteriore accelerazione, incrementando i servizi disponibili, in modo che i cittadini possano scaricare certificati, notifiche e atti pubblici o avere sempre a disposizione i propri documenti personali in formato digitale”.

L’accesso ai contenuti dell’App IO avviene mediante SPID o con la Carta di Identità Elettronica (CIE), abbinata al PIN ricevuto al momento del rilascio. Questo consente la massima sicurezza e garantisce la privacy del cittadino.

Sempre nell’ottica di adeguamento a quanto previsto dalle normative nazionali, i servizi digitali del Comune di Aprilia sono stati aggiornati nelle ultime settimane per garantirne l’accesso sempre attraverso SPID. Da qualche giorno, anche per prenotare un appuntamento per accedere ai vari uffici attraverso il sistema TuPassi, è possibile autenticarsi con SPID, utilizzando la piattaforma online www.tupassi.com/MiroPrenSPID/cliente/cComuneAprilia. Un collegamento è comunque disponibile in HomePage sul sito del Comune.