Covid Lazio, zona gialla dietro l’angolo con l’arrivo del 2022

“Oggi nel Lazio su 28.252 tamponi molecolari e 60.273 tamponi antigenici per un totale di 88.525 tamponi, si registrano 5.248 nuovi casi positivi (+960), sono 10 i decessi (-9), 1.070 i ricoveri (+45), 147 le terapie intensive (+12) e +1.188 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 5,9%. I casi a Roma città sono a quota 2.381. Nuovo record di casi positivi, valore Rt torna sopra 1 a 1.08 con un’incidenza pari a 374 per 100.000 abitanti. I tassi di occupazione in area medica e in terapia intensivo sono lievemente superiori rispettivamente al 15% e al 10%. Qualora fossero confermati questi dati porterebbero, come previsto, al cambio colore dalla prima settimana di gennaio“. A parlare, prospettando la zona gialla, è l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Raffronto con il 29 dicembre dello scorso anno: 1.784 ricoveri in meno in area medica, 158 in meno in terapia intensiva, 12.630 isolati a domicilio in meno e 54 decessi in meno. Numeri che dimostrano l’importanza della vaccinazione.





“Nella giornata di ieri sono stati somministrati oltre 61 mila vaccini, ovvero il 30% in più del target commissariale”, sottolinea l’assessore regionale alla Sanità. “Sono oltre 30 mila le somministrazioni del vaccino pediatrico, mentre il 40% degli adulti ha effettuato la dose booster, 1,9 milioni le dosi somministrate. Obiettivo 2 milioni entro la fine dell’anno”.

Quasi terminate le forniture degli anticorpi monoclonali, è stato chiesto al Ministero della Salute e alla struttura commissariale di fornirci ulteriori dosi. Abbiamo registrato un aumento del 34% nell’utilizzo”, aggiunge D’Amato.

Hub in notturna: il 30 dicembre le prime somministrazioni, e sono aperte le prenotazioni per gli slot negli Hub in notturna (fino alle ore 24).

Vaccini pediatrici: Attive le prenotazioni sul portale regionale (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home).

Sui canali social di SaluteLazio le Faq e il video realizzati in collaborazione con l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Nel Lazio superata quota 10 milioni e 900 mila somministrazioni e di queste 1,9 milioni sono dosi di richiamo pari al 40% della popolazione adulta. Superato il 95% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l’90% degli over 12 sempre in doppia dose.

Hub vaccinali: negli hub si può accedere solo su prenotazione per evitare assembramenti.

COVID, GLI ULTIMI DATI REGIONALI AREA PER AREA

* Asl Roma 1: sono 1.215 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 963 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 203 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 4: sono 361 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 436 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 416 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 1.654 nuovi casi:

* Asl di Frosinone: sono 595 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 477 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 150 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 432 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.