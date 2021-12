Omicron anche in terra pontina, scoperti i primi sei casi

Omicron è arrivata anche in provincia di Latina.

Come si sospettava la nuova variante, che sta diventando prevalente e che è molto più contagiosa delle precedenti, si sta diffondendo pure nel territorio pontino.





L’ufficialità è arrivata dalla prima risposta data dall’istituto romano Spallanzani all’Asl di Latina, che sta inviando a processare i tamponi sospetti.

Sei tamponi, fatto il sequenziamento, sono risultati positivi appunto a Omicron.

Si tratta dei casi di tre contagiati a Latina, uno a Cori, uno a Norma e uno a Sabaudia.

In base a quanto sinora ricostruito dall’Azienda sanitaria, impegnata nel tracciamento, anche i positivi alla variante si sarebbero contagiati in ambito familiare e in occasione di banchetti.

Per quanto riguarda invece il caso di Sabaudia si tratta di una persona rientrata da un viaggio in Africa.

La curva del Covid si sta alzando pericolosamente da giorni anche in provincia di Latina e la diffusione di Omicron, tanto nei grandi centri quanto nei Comuni più piccoli, si ipotizza possa farla impennare ancor di più.