Fondi e Itri senz’acqua: ore di passione a causa di un guasto elettrico

Giornata di passione, a Fondi e Itri: entrambi i comuni si sono ritrovati completamente senz’acqua. I rubinetti sono rimasti a secco per ore a causa di un guasto elettrico avvenuto presso la centrale di Vetere, impianto di sollevamento in territorio fondano nel tempo andato ko in più occasioni.

L’interruzione idrica si è palesata in mattinata, protraendosi fino al primo pomeriggio, quando i tecnici inviati da Acqualatina sono riusciti a ripristinare la funzionalità della centrale. Nel frattempo, dal gestore del servizio idrico provinciale avevano reso disponibili delle autobotti (a Fondi in via Beccaria, via Arnale Rosso e piazza Municipio; a Itri in via Civita Farnese, presso la chiesa dell’Annunziata e in piazza Umberto I).





Per via del disservizio non sono mancati problemi in lungo e in largo. Toccando soprattutto cittadini costretti in casa perché contagiati dal Covid o in isolamento domiciliare precauzionale. Senza contare i problemi post riattivazione del servizio: al solito, nelle prime ore dai rubinetti sgorgava acqua torbida.