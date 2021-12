Domani a Maenza si disputa la gara podistica ‘Corriamo tra i presepi’

Si appresta ad andare in scena la seconda edizione della gara denominata “Corriamo tra i Presepi”, corsa podistica sulla distanza di 8,100 km in programma a Maenza domani, 29 dicembre. L’evento trova la sua realizzazione grazie all’impegno dell’affiliata Opes, Fitness Montello Running, che da ancora slancio al settore podistico con una nuova ed entusiasmante gara.

“Voglio ringraziare il Sindaco di Maenza Claudio Sperduti e tutta l’amministrazione comunale – commenta il presidente della Montello Running Sergio Zonzin – Un evento fortemente voluto dal comune, che ci ha coinvolto e questo ci ha fatto molto piacere. Ringrazio inoltre, tutti i ragazzi e le ragazze e le associazioni che in questi giorni ci stanno aiutando, affinchè l’evento riesca nel miglior modo possibile“.





L’evento, che si sta ormai radicando nella tradizione di Maenza, rientra nel calendario delle attività natalizie del comune ed è patrocinato anche da Opes Latina. L’appuntamento è fissato alle ore 13:30 presso Piazza Ferdinando Lepri con partenza ufficiale alle ore 15.

Il percorso sarà molto affascinante, circondato dai monti Gemma, Sentinella e Calvello, dove tutti i partecipanti potranno ammirare le bellezze del territorio e sfidare le vie medievali del centro storico. Spazio anche per i più piccoli: ad attenderli una corsa speciale a loro dedicata con un mini percorso!

Sarà inoltre un’occasione per visitare il paese in compagnia delle famiglie e dei più piccoli. Sono previste infatti, anche attività collaterali nel giorno della gara, come la XXI edizione di “Maenza Tra Presepi, Tradizioni e…” con la visita ai presepi nel centro storico aperti dalle 16 alle 19. Ed ancora al termine della gara, sarà possibile visitare con un piccolo contributo, il Castello Baronale di Maenza allestito a “Casa di Babbo Natale” e curato dell’associazione culturale La Macchia. Sempre il 29 dicembre, alle ore 17.30 la rappresentazione del presepe vivente “La Natività”.

Una giornata da vivere a pieno dove oltre alla corsa competitiva, sarà in programma anche la camminata sportiva di 4 km, adatta a tutti coloro che vorranno cimentarsi in un’attività accessibile a tutti e che permette di allenare tutta la muscolatura ottenendo grandi benefici.

Sarà riservata ai primi 150 iscritti, la medaglia ufficiale dell’evento e non mancheranno premi di società, assoluti e di categoria. Al termine, un ristoro finale con Polenta Party, vin brulé e dolci tipici di Maenza.

La gara è sponsorizzata dall’Associazione benefica Gerardo Restaini e sponsor tecnico “Athletics Il Negozio per Correre”. Voce ufficiale dell’evento, Antonella Melito, già speaker di gare importanti del territorio. Fotografi ufficiali presenti, Foto4Go e Scorrere.

Non resta dunque, che vivere a pieno l’atmosfera natalizia che la corsa tra i presepi saprà regalare. Per restare sempre aggiornati seguire i canali social “Road To Maenza” e “Fitness Montello”.