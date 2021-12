Dal Comune di Sermoneta nuovi aiuti per le famiglie in difficoltà

E’ stato pubblicato nella giornata di ieri, lunedì 27 dicembre, dal Comune di Sermoneta, un nuovo avviso per richiedere buoni spesa, sostegno al pagamento dell’affitto e delle utenze domestiche.

E’ possibile presentare la domanda fino al prossimo 31 gennaio 2022. Una nuova iniziativa voluta dall’amministrazione Giovannoli per quei cittadini che, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 si trovano in condizioni economiche tali da non potersi sostentare autonomamente.





La domanda, fanno sapere dal Comune, si potrà presentare esclusivamente attraverso il sito sermoneta.bonuspesa.it.

L’ufficio servizi sociali stilerà una graduatoria che terrà conto del reddito Isee e della condizione familiare di ciascun richiedente e l’assegnazione avverrà fino ad esaurimento dei fondi.

Scarica qui il PDF con tutte le informazioni