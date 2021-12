Covid, nuovo cluster a scuola: raffica di bambini positivi in una classe di Fondi

Anche in provincia di Latina il Covid continua a propagarsi nelle scuole di ogni ordine e grado. L’ultimo caso emblematico viene da Fondi e riguarda le elementari, nello specifico una classe quarta dell’istituto comprensivo Enrico Amante: oltre la metà degli alunni sono risultati contagiati. Ad oggi, ben 15 studenti su un totale di 26. Numeri che potrebbero crescere ulteriormente.

Le prime positività tra i minori sono state certificate in seguito a dei tamponi effettuati il 26 dicembre, poco dopo la comparsa dei sintomi del coronavirus. Da lì, di ora in ora, è stato un crescendo. Portando ovviamente ad avviare uno screening anche sui familiari degli studenti. Al di là dei piccoli contagiati, a decine le persone nel frattempo costrette in casa in quarantena.





Per quanto riguarda la modalità di trasmissione del virus, alcuni genitori hanno una certezza: sarebbe da ricondurre all’ora di educazione fisica. In seguito a una specifica circolare ministeriale, infatti, ai ragazzi è stato chiesto di praticare l’attività motoria senza dispositivi di protezione individuale. Privi di mascherina, insomma. Circostanza che nell’occasione si è rivelata probabilmente decisiva, considerando le tempistiche che hanno originato il cluster.