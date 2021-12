Calcio, Samagor: quattro istruttrici per un grande vivaio

Quattro ragazze con una straordinaria passione per lo sport, e il calcio in particolare: il grande settore giovanile della Samagor può contare sulla professionalità e l’entusiasmo di istruttrici che costituiscono un valore aggiunto per il club del capoluogo pontino. Grazie alle loro competenze e alla capacità di gestione, sono tanti i piccoli atleti che ogni giorno si divertono giocando sui campi in erba sintetica nel cuore di Latina.

A Giorgia Pinti, Elisabetta Croce, Asia Aprè e Nikita Cupellaro sono stati affidati i bambini e le bambine nati tra il 2016 e il 2018, divisi per gruppi. Esercizi, partite e tanti sorrisi, essere al fianco dei piccoli atleti è una gioia per le quattro istruttrici della Samagor, come sottolineato da Giorgia Pinti, presente nell’organico societario già dalla scorsa stagione: “Ci piace seguire da vicino quelli che noi amiamo definire i nostri ragazzi, sono tantissimi e tutti animati dalla voglia di giocare e trascorrere del tempo correndo dietro ad un pallone in compagnia degli amici. Il rapporto con ognuno di loro è splendido, tutti i gruppi ci danno grandissime soddisfazioni. Il nostro lavoro si divide su tre giornate: il lunedì e il mercoledì sono in programma gli allenamenti dalle dalle 16 alle 17 e dalle 17 alle 18, poi il sabato è prevista la partita”.





“Durante la settimana proponiamo principalmente esercizi ludico motori, attraverso i quali sviluppare determinate capacità”, continua Pinti. “Si organizzano delle vere e proprie stazioni, cui è presente lo slalom, la conduzione con la palla e dei balzelli all’interno dei cerchi. Nelle partite si divide il campo in tre sezioni, cerchiamo di non dare dei limiti di spazio, con la palla quindi sempre in gioco. Alla base di tutto c’è una programmazione concordata con la società e un bellissimo rapporto con le famiglie che hanno la possibilità di seguire i loro figli durante l’attività al campo”.

Le istruttrici all’inizio erano due, poi la famiglia si è allargata. “Quando abbiamo iniziato spiega Pinti – eravamo io e Asia Aprè, poi si è aggiunta Nikita Cupellaro e infine Elisabetta Croce. Un gruppo giovane e affiatato, ci piace collaborare e dare il massimo per far crescere in un ambiente sano i nostri piccoli atleti”.