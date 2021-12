Aspirante poliziotta a 9 anni, la lettera della bimba di Fondi ripresa dalla Meloni

“Ciao, mi chiamo Lucia, ho 9 anni e abito a Fondi in provincia di Latina. Vi ho scritto questa lettera per ringraziarvi per tutto il lavoro che state svolgendo in questo tempo di pandemia, in questi due anni mi sono sentita protetta. Anch’io da grande vorrei diventare poliziotta. Vi volevo augurare tantissimi auguri di Buon Natale”.

Queste le parole, con tanto di disegnino al seguito che sono il contenuto di una lettera davvero tenera e molto singolare che si sono visti recapitare nei giorni scorsi al commissariato di Fondi.





La lettera, della bambina di 9 anni che ha l’ambizione un giorno di indossare anche lei la divisa, è stata talmente toccante che ha fatto il giro del web, venendo addirittura ripresa da un’esponente politica nazionale, parliamo della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni che ha ripreso il testo della letterina e ripubblicandola sui propri social.

Un augurio di buon Natale speciale per i poliziotti di Fondi, forse il più inatteso, perché è arrivato in modo semplice e spontaneo da una bambina di 9 anni.