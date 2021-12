Il Comune di Sperlonga ha reso noto attraverso i propri canali sociale che gli eventi previsti per le giornate del 24 dicembre, del 26 e 31 dicembre, tutti in via Cristoforo Colombo, insieme agli eventi sportivi della giornata della vigilia di Natale sono rinviati a data da destinarsi.

Come spiegato nella breve comunicazione, la causa è da ricercare nelle stringenti nuove normative in materia di precauzioni Covid.