Maltratta l’anziana madre fino a provocarne la morte: arrestato per omicidio

Gli agenti della Stazione Carabinieri di Sabaudia, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, a seguito di indagini svolte sotto la direzione del Procuratore della Repubblica Aggiunto dott. Carlo Lasperanza, nel corso del pomeriggio di ieri, 22 dicembre, hanno, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP Dott.ssa Giorgia Castriota, tratto in arresto L.A. a carico del quale, sono stati riconosciuti sussistenti gravi indizi di colpevolezza, per il reato di omicidio come conseguenza dei maltrattamenti subiti da C.F., madre dell’indagato.

L’indagato è risultato essere tossicodipendente, già condannato in via definitiva per maltrattamenti nei confronti della madre, il quale, una volta scarcerato per inefficacia sopravvenuta della misura allora in atto, ha fatto ritorno presso la sua abitazione, dove, è stato riferito grazie all’aiuto prezioso dei testi, aver posto in essere nei confronti dell’anziana genitrice, già in condizione di disabilità grave, comportamenti violenti e vessatori, con impossibilità per la madre di opporsi e di chiedere aiuto, essendo stata isolata da ogni persona.





La ricostruzione medico-legale ha permesso di appurare, come i continui maltrattamenti verbali e fisici, associati ad un totale stato di abbandono, fisico e morale, provato dal rinvenimento della donna da parte del personale del 118, ricoperta da feci, vomito e formiche, malnutrita e con gravi lesioni e piaghe da decubito, in un quadro clinico-sanitario di assoluta gravità, ha rapidamente portato alla morte della madre.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso il carcere di Roma “Regina Coeli”, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria Pontina.