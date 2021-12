Formia, convocato il Consiglio comunale per il prossimo 28 dicembre

Con una nota trasmessa a mezzo stampa questa mattina, il Comune di Formia ha diramato l’avviso di convocazione del Consiglio Comunale, che si terrà in prima seduta martedì 28 dicembre alle ore 16.00, ed occorrendo in seconda convocazione per mercoledì 29 dicembre alle ore 17.00.

Il Consiglio è aperto al pubblico nel rispetto delle normative anti-covid (mascherina ed essere in possesso del ‘Green Pass’ oppure essere vaccinati o dotati di esito negativo di un tampone effettuato entro le 48 ore precedenti l’orario di inizio della seduta) e, comunque, nel limite di 55 persone (compresi i Consiglieri Comunali).





La pubblicità del Consiglio sarà comunque garantita con la diretta streaming sui canali telematici istituzionali del Comune.

Saranno 14 i punti all’ordine del giorno della massima assise cittadina.