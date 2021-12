XIII Comunità Montana, giornata informativa per i nuovi progetti di Servizio Civile Universale

La XIII Comunità Montana Lepini – Ausoni ha organizzato per martedì 28 dicembre una giornata informativa rivolta principalmente gli aspiranti volontari di Servizio Civile Universale.

Oltre ad illustrati gli obiettivi ed i temi di “Proteggiamo i Lepini e gli Ausoni e Sosteniamo i Lepini e gli Ausoni“, progetti che partiranno nei primi mesi del 2022, sarà spiegato ai partecipanti in cosa consiste il Servizio Civile e come va presentata la domanda per partecipare al bando.





L’Ente montano per venire incontro alle esigenze dei giovani cittadini, ha deciso di dividere la giornata in due eventi: il primo si terrà alle ore 10:30 presso la sede della XIII Comunità Montana Lepini – Ausoni in Piazza S. Chiara a Priverno, il secondo si terrà alle 15:30 presso il Centro Sociale Argento Vivo in Via Cristoforo Milita 5 a Cori.

“Il territorio della XIII Comunità Montana è molto vasto, per questo abbiamo deciso di dividere la giornata su due luoghi, così da poter raggiungere il maggior numero possibile di giovani interessati a quel percorso di crescita e costruzione dell’identità che è il Servizio Civile Universale”. Questo il commento del Commissario Nardacci.

La XIII Comunità Montana Lepini – Ausoni ci tiene, inoltre, a precisare che la capienza dei luoghi ospitanti l’evento è limitata come da normativa vigente di contrasto al Covid-19, che l’accesso è consentito esclusivamente tramite esibizione del green pass e uso di mascherina.

Vi suggeriamo, quindi, di scrivere alla mail serviziocivile.13cm@gmail.com per prenotare il posto.