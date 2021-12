San Felice Circeo, domani l’inaugurazione del campo di calcio Ballarin

In occasione dell’inaugurazione dell’impianto sportivo dopo i lavori di ristrutturazione, si terrà l’evento benefico “Insieme si può”

Domani, giovedì 23 dicembre, sarà inaugurato ufficialmente il campo di calcio Aldo Ballarin di San Felice Circeo.

L’impianto ha subito un restyling che ha coinvolto tribune, impianto elettrico e campo da calcio, che oggi si presenta con una pavimentazione in erba sintetica di ultima generazione al posto del vecchio manto in erba.





“E’ stato un lavoro importante – sottolinea Monia di Cosimo, consigliere comunale con delega ai Lavori Pubblici – un investimento necessario per ammodernare la struttura e applicare il manto sintetico, una scelta dettata da motivi tecnici ed economici: questo materiale garantisce una lunga durata e una maggior tenuta, a differenza del campo in erba, garantendo alle nostre squadre di potersi allenare a San Felice continuativamente, senza essere costrette a farlo altrove. Inoltre, i costi di manutenzione sono notevolmente più bassi, con risparmio per la gestione del campo.”

Per festeggiare la riapertura ufficiale dell’impianto, oltre al taglio del nastro è prevista una giornata di sport con la terza edizione dell’evento benefico “Insieme si può” (ingresso 5 euro con ricavato devoluto in beneficenza).

Dalle ore 10 alle ore 12 si terrà un triangolare tra i ragazzi del settore giovanile della Nuova Circe della squadra dell’ASD FC Montenero e due formazioni di Terracina. Alle 14 ci sarà un’esibizione delle scuole di danza locali, un miniconcerto rock del “Poliziotto Rocker” Tony Riggi, e il passaggio della banda musicale di San Felice che suonerà l’inno di Mameli. Tra l’esecuzione dell’inno nazionale e il triangolare tra le Nazionali delle Aziende Farmaceutiche, dell’Assocentauri Calcio e dei giornalisti RAI – in programma alle 15 – ci sarà il “taglio del nastro” da parte dell’amministrazione comunale.

“Siamo lieti che una struttura storica sportiva del Circeo venga restituita alla nostra comunità – commenta Felice Capponi, assessore allo Sport – L’Aldo Ballarin fu costruito grazie alla SS Circe, società nata nel 1947 e formata esclusivamente da ragazzi sanfeliciani. E’ un pezzo di storia sportiva del nostro paese, un bene che appartiene a tutto il Circeo. Grazie ala riapertura del Ballarin, i bambini e i ragazzi potranno frequentare le nostre scuole calcio mentre le formazioni calcistiche di San Felice potranno allenarsi e giocare in casa, senza essere costrette a farlo altrove. Il fatto che club di serie C abbiano chiesto di potersi allenare, quando possibile, al Ballarin, dimostra la bontà del lavoro fatto.”