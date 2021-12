Pronti ad andare in Canada? Richiedi il documento per il tuo viaggio

Prima di decollare, scopri come richiedere l’eTA (electronic Travel Authorization) necessaria per arrivare in Canada

Pronti a tornare a viaggiare e a spostarsi tra i continenti alla scoperta del pianeta? Pronti ad andare alla ricerca della propria meta turistica preferita o ancora a viaggiare per intraprendere una trasferta per concludere l’affare della vostra carriera? Allora dovete solo acquistare un biglietto aereo ed essere sicuri che avete i documenti necessari per poter partire.

Dal 7 settembre del 2021, infatti, sono nuovamente permessi i viaggi in Canada, sia ai turisti che a coloro che devono recarsi nel Paese per questioni legate al lavoro o anche per motivi di studio. Ovviamente permangono le restrizioni legate alla pandemia da Covid-19, ma si può viaggiare essendo vaccinati contro il coronavirus e rispettando le norme anti contagio. Ma attenzione, perché per farlo oltre al possesso del passaporto c’è bisogno di un altro documento, ovvero un’eTA.





Molti probabilmente non sanno cosa si nasconde dietro la sigla eTA, ovvero “electronic Travel Authorization”. Si tratta di un’autorizzazione di viaggio elettronica che serve per volare in Canada senza visto. Essendo il Canada un Paese bilingue, potrebbe darsi che mentre si programma un viaggio ci si imbatte in un altro acronimo, ovvero l’AVE che sta per “Autorisation de Voyage Électronique”. Ma poco cambia, se non la lingua e non certo la sostanza che rimane identica.

Questo documento serve soprattutto se si decide di arrivare in Canada con un aereo. L’eTA è un documento sostitutivo rispetto al visto. Molti possono pensare: allora tanto vale richiedere un visto? Non è proprio così, perché rispetto al visto questo è molto più pratico: per ottenerlo, infatti, non bisogna recarsi presso un consolato o un’ambasciata ed è anche più economico perché ha un prezzo contenuto addirittura al di sotto dei venti euro. Ma soprattutto è molto più veloce per essere rilasciato e può essere fatto tutto on line da qualsiasi dispositivo elettronico purché in possesso di un collegamento a internet. Ovviamente il documento prima di essere rilasciato viene controllato dal Dipartimento per l’Immigrazione canadese.

L’eTA non è necessario per tutte le tipologie di approdo al Canada. Non serve, infatti, se si arriva via terra, o via nave o addirittura se si fa sbarco durante una crociera. Ma se il viaggio è diretto o tramite scalo aereo, allora sì che bisogna essere in possesso di questo preziosissimo documento. L’eTA, infatti, è un’autorizzazione di viaggio elettronica che viene collegata digitalmente al passaporto del richiedente. È molto importante, però, non solo chiederla per tempo prima di viaggiare, ma essere sicuri che sia stata concessa prima di salire sul proprio volo, anche perché la compagnia aerea con cui si viaggia può verificare in base al proprio numero di passaporto se la richiesta sia stata approvata dal Dipartimento dell’Immigrazione canadese.

Presentare una richiesta di eTA Canada è molto facile: basta essere in possesso di un passaporto valido e soddisfare tutti i requisiti. Si può richiedere l’eTA anche prima di prenotare un volo aereo, ma è strettamente necessario avere l’autorizzazione prima di fare il check-in.

Il documento rimane valido per un massimo di cinque anni se accompagnato alla validità del passaporto, che ovviamente viene meno qualora quest’ultimo scade o viene rinnovato. Un’eTA ti permette di effettuare un numero illimitato di viaggi in Canada, ma ogni soggiorno – come prevede la normativa – può durare fino a sei mesi consecutivi e non oltre, indipendentemente dal motivo del viaggio.

LA RICHIESTA IN TRE SINGOLI PASSAGGI

La richiesta dell’autorizzazione di viaggio eTA Canada inizia con la compilazione del modulo online.

Si passa al pagamento del documento elettronico, che può avvenire in modo sicuro con Visa, Mastercard, Nexi, American Express, Postepay o anche PayPal.

Infine, il documento ufficiale verrà inviato per e-mail, in caso di richieste urgenti in media entro soli 18 minuti. In questo caso specifico, però, si dovrà pagare un piccolo sovrapprezzo. Altrimenti ci vogliono in media altri tre giorni prima che l’autorizzazione venga concessa. Una volta che il documento viene rilasciato, però, è immediatamente valido ed utilizzabile.

QUALI SONO I REQUISITI NECESSARI PER INOLTRARE LA RICHIESTA

Il documento, può essere richiesto solo se si soddisfano tutti i requisiti necessari. Altrimenti la pratica potrebbe essere respinta.

Nello specifico, la richiesta può essere effettuata solo se ci si reca in Canada per una vacanza o un viaggio d’affari, o ancora un viaggio di studi o se si passa sul territorio canadese raggiungere un’altra destinazione finale (anche facendo scalo). In tutti questi casi il documento può essere richiesto, ma attenzione, perché anche il passaporto deve poter soddisfare determinati requisiti, oltre il fatto che il richiedente non deve rappresentare in alcun modo un rischio per la sicurezza del Paese.