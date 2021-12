Natale solidale di ABC Latina: donati oltre 600 kg. di alimenti alle famiglie in difficoltà

Anche quest’anno, in occasione delle festività natalizie, i dipendenti dell’Azienda per i Beni Comuni di Latina hanno organizzato una raccolta alimentare per le famiglie in difficoltà.

Ieri mattina, presso la sede dell’Azienda in via dei Monti Lepini, sono stati consegnati oltre 600 kg. di generi alimentari al magazzino comunale gestito – su incarico del Centro Operativo Comunale – dalla Croce Rossa sezione di Latina che, con il coordinamento dei Servizi Sociali del Comune, segue le famiglie più bisognose della città. Si tratta di beni di prima necessità, tra cui pasta, riso, farina, zucchero, olio d’oliva e di semi, latte a lunga conservazione, prodotti in scatola, omogeneizzati, detersivi e prodotti per l’igiene personale.





“In questo lungo e complicato periodo segnato dall’emergenza Covid – spiegano i lavoratori, promotori dell’iniziativa – il nostro sguardo è rivolto a chi ha perso il posto di lavoro e, conseguentemente, la dignità; a quelle madri e quei padri che non possono garantire ai propri figli una solidità. Vogliamo far sentire la nostra vicinanza a chi si è trovato improvvisamente in forti situazioni di disagio. Il nostro è un piccolo gesto che non risolve il problema, ma dà un piccolo contributo alla collettività, perché che una comunità è tale se c’è condivisione e altruismo”.

Durante la mattinata si è tenuta anche la cerimonia per lo scambio di auguri tra il sindaco Damiano Coletta, l’Assessore al Servizio di Igiene Urbana Dario Bellini, il CdA dell’Azienda, il Direttore Generale Silvio Ascoli e i dipendenti di ABC.