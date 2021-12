Itri contro la violenza sulle donne: protocollo d’intesa con l’ass.ne ‘Mai più vittima’

Il Sindaco del Comune di Itri Giovanni Agresti, per iniziativa dell’Assessore alle politiche sociali Mario Simon Di Mattia, ha firmato lo scorso 20 dicembre un importante protocollo di intesa con l’Associazione “Mai più vittima”, impegnata nella lotta alla violenza sulle donne.

Una rete solidale e un aiuto concreto per le donne sole o con figli vittima di violenza. L’intento del partenariato è quello di istituire una rete di sostegno istituzionale efficace, che possa offrire alle donne in difficoltà e vittime di maltrattamenti, l’opportunità di uscire dal circuito della violenza e di creare stabili e solide relazioni di fiducia sociale, che siano in grado di fortificare la Donna non lasciandola mai sola. Responsabili del coordinamento saranno la Dott.ssa Amalia Pompei e la Dott.ssa Maria De Tata dell’Associazione “Mai più Vittima”.





“L’Amministrazione di Itri ha ritenuto opportuno sottoscrivere questo protocollo in quanto lo stesso permetterà di creare i presupposti per la richiesta dell’assegno di libertà, un assegno erogato dall’INPS a tutte le donne vittima di violenza e che fanno riferimento al C.A.V. – Centro Anti Violenza con sede in Latina, a cui l’associazione “Mai più vittima” fa riferimento”, ha affermato il primo cittadino Agresti.