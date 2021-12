Ianniello Moda: vanno a ruba le nuove collezioni del marchio nato durante il lockdown

La nascita del brand Ianniello Moda è già nota, la novità è che questo progetto continua e cresce con le nuove collezioni, ancora più ricche e capaci di portare avanti i valori aziendali, quali Made in Italy, design e qualità. Se il 2020 è stato l’anno del lancio delle collezioni Ianniello, il 2021 è l’anno della consacrazione.

Tutto inizia grazie a un imprenditore coraggioso che in piena pandemia e conseguente lockdown decide di investire sul suo brand. Parliamo di Marcello Ianniello, titolare dell’atelier Ianniello Moda.





Con l’impossibilità di aprire i battenti, Marcello e il suo staff hanno dato sfogo alla loro creatività ideando e facendo confezionare abiti, scarpe e accessori che vanno letteralmente a ruba, grazie soprattutto alla possibilità di acquistare on line su https://www.ianniellomodashop.it/it/sezione_prodotti/Il-Nostro-Marchio/50/.

Ricordiamo che Ianniello Moda, oltre ad essere un atelier cerimonia e sposo, è anche un negozio di moda casual che propone la maggior parte dei marchi di tendenza per uomo e donna. Un osservatorio privilegiato sulle tendenze del momento e anche su ciò che manca nelle collezioni dei grandi brand. Seguire le tendenze, anticipando gusti e desideri dei consumatori.

“Le scarpe sia da uomo sia da danna sono centrali nel nostro lavoro creativo. Da sempre ho ideato, scegliendo con massima attenzione materiali e manifattura, alcuni modelli. Adesso questo è diventato un business in cui crediamo molto, che abbiamo integrato con un’ampia altra serie di prodotti: dalle camicie, alla maglie, passando per giacche e abiti uomo di manifattura semi sartoriale, fino a una serie di accessori come le cravatte dalle trame e dai tessuti unici. In ultimo ho selezionato un ventaglio di fragranze per realizzare dei profumatori per ambiente, che credo incarnino al meglio lo stile Ianniello”.