Covid nel Lazio, lo spettro zona gialla a inizio 2022

I numeri del Covid in Italia impongono un’allerta personale e collettiva che porterà, con ogni probabilità, anche la cabina di regia nazionale a valutare eventuali altre restrizioni già nei prossimi giorni.

I numeri salgono, ma al momento la crescita rimane non esponenziale seppur preoccupa la variante Omicron, che ormai da ieri sappiamo che è presente nella nostra regione, seppur non siamo ancora a conoscenza del suo impatto sui nuovi casi giornalieri.





Nel frattempo, mentre si raccomanda una certa urgenza a procedere alla somministrazione della terza dose, appena superati i cinque mesi dall’inoculazione della seconda, ci sono alcune fasce d’età – come quella 12-17 anni – che rimangono in attesa delle decisioni sulla dose booster.

In mezzo c’è ancora una platea relativamente ampia di persone che non si vaccinano, le feste di Natale e anche il rischio per il Lazio di tornare indietro quasi di un anno, quando vigevano le zone a colori per mettere in guardia dal rischio di poter contrarre il virus e le conseguenti restrizioni.

Nei giorni scorsi, proprio l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato, aveva spiegato come se il Natale sarebbe stato sicuramente in zona bianca per il Lazio, il capodanno potrebbe vedere la nostra regione finire in zona gialla. Ma al momento ancora è presto per dirlo.

In realtà, proprio nei giorni scorsi alcuni media hanno provato a fare i conti sui numeri della pandemia nelle regioni più a rischio cambio di colore. Da Fanpage, ad esempio, avevano spiegato come il Lazio potrebbe finire in zona gialla con questo incremento di numeri intorno al 10 di gennaio, tra poco meno di 20 giorni. Ma nello stesso articolo si fa riferimento anche al fatto che i numeri vanno presi con le pinze perché con Omicron in agguato il trend potrebbe essere stravolto nel giro di pochi giorni.

Quel che è certo è che i numeri tendono a crescere, o comunque a rimanere alti e proprio per questo l’attenzione deve essere massima anche in questo particolare momento dell’anno.