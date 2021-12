Covid in provincia di Latina: altri 271 contagi e un decesso a Cisterna

Covid-19 in provincia di Latina, curva dei contagi nuovamente in salita. Come ha reso noto la ASL con l’odierno bollettino infatti, nelle ultime 24 ore i nuovi positivi registrati sono 271.

Le città maggiormente colpite sono Latina, con 82 casi, Aprilia (46), Priverno (27), Cisterna (18), Terracina (15), Sezze (13) e Sermoneta (12). Poi tutte le altre.





Da segnalare anche un decesso, avvenuto a Cisterna.

179 guarigioni, e un ricovero in ospedale.

Complessivamente sono state somministrate 5.165 dosi di vaccino (280 in prima dose, 683 per la seconda e 4.202 la terza).