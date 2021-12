Convocato per domani il Consiglio comunale di Gaeta in adunanza straordinaria

La presidente del Consiglio comunale di Gaeta, sig.ra Giuseppina Rosato,

“ravvisata la necessità di provvedere alla convocazione del Consiglio Comunale in seduta pubblica straordinaria urgente di 1ª convocazione, in considerazione della rilevanza ed urgenza della problematica all’ordine del giorno;





Visto l’art. 59 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale disciplinante le convocazioni d’urgenza;

Visto l’art.56 del Regolamento del Consiglio Comunale, dettante disposizioni in ordine alle adunanze di prima convocazione;

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267 e s.m.i. (TUEL);

Visto l’art.20 dello Statuto Comunale;

Visto l’art.9 – comma 2 – del D.L. n°127/2021, il quale prevede l’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde Covid 19 (c.d. “Green Pass”) è esteso, in virtù dell’art.9-quinquies, anche ad ogni soggetto (che non sia un semplice utente dei servizi resi dall’Amministrazione) che accede alla casa comunale per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall’Amministrazione;

D I S P O N E

che il Consiglio Comunale di Gaeta è convocato – presso l’Aula consiliare dell’edificio comunale sito in Piazza XIX Maggio – in seduta pubblica straordinaria urgente, di 1ª convocazione, per il giorno 23/12/2021 alle ore 11:00, fino all’esaurimento degli argomenti all’ordine del giorno con prosecuzione, all’occorrenza, anche per i giorni successivi (compresi i festivi) a quello iniziale di convocazione con inizio alle ore 11:00

(anche oltre le ore 24:00 di ogni giorno di riunione), salvo diversa determinazione del Consiglio Comunale, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

1) AGGIORNAMENTO DUP 2021/2023 E PROGRAMMA BIENNALE DI ACQUISTI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 (ART. 175, COMMA 3, LETT. A), D.LGS. N. 267/2000)”.

E’ possibile seguire la seduta via streaming: https://www.youtube.com/channel/UCw8L8Y9Hk8okmZ1XVv7SlOg/live

