Reddito di Cittadinanza con truffa, denunciato commerciante

Per gli investigatori quello scoperto a Prossedi non sarebbe altro che l’ennesimo raggiro compiuto per ottenere illecitamente il Reddito di Cittadinanza.

A essere denunciato dai carabinieri un commerciante del posto, di 66 anni.





Quest’ultimo, che godrebbe anche di pensione di invalidità, sarebbe arrivato al punto di dichiarare una residenza fittizia a casa della suocera, presentando una falsa situazione reddituale per ottenere il beneficio.

Oltre alla denuncia alla Procura è scattata quindi la segnalazione all’Inps, per recuperare le somme che il 66enne avrebbe percepito illecitamente.