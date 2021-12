L’ex assessore Tiziano Lauri è il portavoce di “Azione” a Sabaudia

Nuovo percorso politico per l’ex assessore all’Ambiente del Comune di Sabaudia, Tiziano Lauri. Il percorso con i movimenti che appoggiano il sindaco Gervasi si è interrotto alcuni giorni fa per motivi di carattere personale, questo al meno quanto diffuso dalla nota ufficiale del Comune.

Ma evidentemente Lauri è pronto ad una nuova sfida. L’ex assessore è stato infatti nominato portavoce di “Azione” a Sabaudia. “Ho aderito con fermezza e fervore al manifesto politico di Calenda e al progetto di Azione, un contenitore sano dall’impronta riformista – dichiara Tiziano Lauri – in cui mi riconosco soprattutto per l’approccio pragmatico e valoriale. La voglia di ripartire al fianco della cittadinanza, e dei tanti giovani appartenenti alla mia generazione che rivendicano il diritto di guidare questo paese al cambiamento necessario, è tanta. Voglio rifarmi alle logiche e all’approccio proprio di Azione e di Carlo Calenda e Matteo Richetti, quindi non farò proclami o promesse grandiose se non quella di mettere tutto me stesso, forte anche della preziosa esperienza amministrativa accumulata negli anni da consigliere prima ed assessore poi, in questo progetto, lavorando con umiltà e scegliendo sempre la strada più adatta a restituire a Sabaudia il decoro, l’efficienza cittadina, ed il prestigio che merita. Colgo l’occasione per ringraziare Fulvio Bellassai per la fiducia, oltre che Kevin Francavilla per il supporto che mi ha fornito in qualità di referente”.





Un ruolo importante nella nascita del progetto l’ha avuto, come detto, Kevin Francavilla: “Sabaudia torna in Azione. Dopo mesi di forte impegno collettivo e di profonda collaborazione, inauguriamo definitivamente quello che sarà un cammino arduo ma sicuramente pieno di soddisfazioni che verrà affrontato con tutta la determinazione che ci ha animato negli ultimi mesi. Sabaudia torna in azione, con una proposta politica concreta e lontana da particolarismi di natura ideologica, votata allo spirito costruttivo e alla partecipazione. La città prende parte quindi alla forte ondata di radicamento sul territorio nazionale e provinciale, consapevole dell’obiettivo che ci accomuna, ovvero di portare i valori della serietà e della concretezza in ogni ambito che verrà affrontato. È proprio sulla base di questi che ci muoveremo nel panorama della nostra città, nella

quale servono risposte concrete a temi come ambiente, rifiuti e partecipazione giovanile. Ci tengo a ringraziare particolarmente il nostro coordinatore Tiziano Lauri, per la motivazione e l’impegno profuso rispetto alla sfida che gli si pone di fronte, sperando che questo sia solo l’inizio di un progetto che con l’impegno di tutti i tesserati possa portare a grandi traguardi”.

Valentina Grippo, consigliera regionale e coordinatrice regionale di Azione, ha espresso il suo sostegno alla squadra di Sabaudia: “Sono molto contenta che, anche a Sabaudia, Azione abbia nuovamente aggregato un gruppo di donne e uomini, amministratori e cittadini, appassionati del proprio territorio e della buona politica. Quello di Sabaudia è infatti un tassello nel progetto che stiamo portando avanti nel Lazio, come nelle altre regioni d’Italia, con Carlo Calenda e Matteo Richetti: una formula di concretezza che, attraverso l’attenzione per i più giovani e per il tessuto produttivo dei territori, vuole far rialzare in piedi il Paese. In bocca al lupo, dunque, agli iscritti di Sabaudia, per tutte le sfide che ci aspettano d’ora in avanti”.

Cambia il quadro politico a Sabaudia con l’ingresso di Azione in un clima in cui i motori in vista delle amministrative del prossimo anno sono già ben caldi. E chissà che quindi non ci sia già un nuovo candidato sindaco, salvo accordi dell’ultima ora.