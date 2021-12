La Benacquista Latina Basket si impone sul campo della Stella Azzurra Roma

Terzo quarto. Al rientro dagli spogliatoi, dopo un primo minuto vivace (34-41) le due squadre non riescono più a centrare la retina fino al libero concretizzato da Jackson (35-41 al 23′). Radonjic firma la tripla del +9 nerazzurro (35-44) risponde la Stella dal pitturato, ma è Veronesi a portare il vantaggio in doppia cifra per la Benacquista con la tripla del 37-47 al 24′. I romani non demordono (40-47) i latinensi non rimangono a guardare (42-51 al 27′). La Benacquista mostra una buona circolazione di palla che culmina con la tripla di Radonjic (42-54 a 2:48″ dal termine del periodo). Time-out Stella. Il gioco riprende e Nikolic realizza un gioco da 3 punti per il 45-54. La Stella, complici alcune ingenuità di Latina, torna a -6 (49-55) a 1:34″ dalla sirena. Time-out per coach Gramenzi. Passera realizza dalla lunetta, i locali rispondono dal pitturato e il quarto va in archivio sull 51-57.