Incidente fra due auto alla periferia di Latina, 4 feriti

Ci sono anche due bambini tra i quattro feriti a seguito di un incidente stradale che si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri alla periferia di Latina, lungo via Torrenuova.

Due vetture, una Fiat e una Renault, per cause che sono al vaglio della Polizia Stradale di Latina, intervenuta sul luogo del sinistro assieme ai sanitari del 118, sono entrate in collisione e una delle due auto, quella in cui viaggiava una donna con due bambini, si è ribaltata finendo in un fosso.





Fortunatamente, vista la dinamica dell’incidente nessuno ha riportato ferite gravi.