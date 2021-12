Giovane ciclista investito a Cisterna: ricoverato in codice rosso

E’ stato ricoverato d’urgenza ed in codice rosso all’ospedale ‘Santa Maria Goretti’ di Latina il 19enne investito nella prima serata di ieri, lunedì 20 dicembre, a Cisterna.

Erano infatti circa le 19.50 quando una donna alla guida di un SUV ha travolto il giovane mentre era in sella alla sua bicicletta, nei pressi di un incrocio in via Nettuno.





La violenza dell’impatto ha sbalzato il ragazzo sull’asfalto a diversi metri di distanza, per cui si è reso necessario il suo trasporto d’urgenza presso il nosocomio del capoluogo da parte dei sanitari del 118, prontamente giunti sul luogo del sinistro.

Sul posto anche la Polizia Locale di Cisterna, per i rilievi del caso.