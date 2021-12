Covid-19, i numeri di oggi nel Lazio: 2.285 i nuovi positivi

Covid: D’Amato, “Oggi nel Lazio su 22.407 tamponi molecolari e 42.131 tamponi antigenici per un totale di 64.538 tamponi, si registrano 2.285 nuovi casi positivi (+647), sono 13 i decessi (-1), 915 i ricoverati (+11), 128 le terapie intensive (+9) e +1.104 i guariti.

Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,5%. I casi a Roma città sono a quota 1.191.





Superate le 17 mila vaccinazioni pediatriche somministrate e prosegue il trend di crescita delle prime dosi. superati 1,6 milioni di dosi booster per un totale di 10 mln e mezzo di somministrazioni nel Lazio.

Ieri effettuate quasi 57 mila vaccinazioni, il 19% in più del target commissariale.

VACCINI PEDIATRICI: Attive le prenotazioni sul portale regionale (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home).

Sui canali social di SaluteLazio le FAQ e il Video realizzati in collaborazione con l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

21 DICEMBRE DELLO SCORSO ANNO: 1.805 ricoveri in meno in area medica, 179 in meno in terapia intensiva, 34.864 isolati a domicilio in meno e 29 decessi in meno. Numeri che dimostrano l’importanza della vaccinazione.

Prenotazioni Vaccino Over 18 dose di richiamo: attive le prenotazioni per gli over 18 sul portale regionale (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home). Il sistema colloca l’utente in automatico dopo 150 giorni dall’ultima somministrazione e alla prima data utile.

Nel Lazio superata quota 10 milioni e 500 mila somministrazioni e di queste oltre 1,6 milioni sono dosi di richiamo pari al 33% della popolazione adulta. Superato il 95% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l’90% degli over 12 sempre in doppia dose.

Vaccino antinfluenzale: somministrate oltre 1 milioni e 136 mila dosi e già distribuiti 1 milione 340 mila vaccini ai medici di medicina generale, ai pediatri e alle farmacie. Sono attivi nella campagna ad oggi 3.945 medici di medicina generale e 382 pediatri di libera scelta e circa 800 farmacie. Il personale delle Forze dell’Ordine, comprese le forze di Polizia Locale e il personale della Protezione civile, possono avere gratuitamente il vaccino antinfluenzale rivolgendosi direttamente al proprio medico di medicina generale (MMG) o nelle Farmacie.

Hub vaccinali: negli hub si può accedere solo su prenotazione per evitare assembramenti.

Si è conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Asl Roma 1: sono 596 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 484 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 111 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 225 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 172 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 170 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 527 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 207 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 152 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 30 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 138 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.