Cede 500 grammi di cocaina in pieno centro a Latina, scatta misura cautelare

Il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina e della Squadra Mobile della Questura di Latina, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, a seguito di indagini svolte sotto la direzione del Pubblico Ministero Doressa Daria Monsurrò, hanno dato esecuzione ad una misura cautelare dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale pontino, Dottor Giuseppe Cario, nei confronti di una persona, cinquantenne del capoluogo, responsabile della cessione di 500 grammi di cocaina ad un’altra persona.

I fatti per i quali pendeva la misura cautelare sono avvenuti circa due settimana fa in Latina nei pressi della “zona pub”, area del capoluogo in cui si concentra la movida cittadina, soprattutto nei fine settimana.





Tale sostanza, una volta immessa sul mercato, avrebbe raggiunto una moltitudine di dosi tale da generare ingenti guadagni nelle finanze della locale criminalità.