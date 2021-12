Riunione straordinaria del Consiglio comunale di Cisterna: 9 punti all’o.d.g.

Il presidente del Consiglio comunale di Cisterna di Latina, ing. Quirino Mancini, ha reso noto questa mattina che la massima assise cittadina, “in adunanza straordinaria, è convocata in prima convocazione per il giorno 23 dicembre 2021 alle ore 10:00, ed in seconda convocazione per il giorno 24 dicembre 2021 alle ore 10:30, per esaminare i punti di cui al seguente Ordine del Giorno.

La seduta è pubblica ed avrà luogo presso la Sala delle Adunanze Consiliari del Palazzo dei Servizi, dove i partecipanti sono tenuti al rispetto del protocollo sanitario dell’Ente e delle vigenti disposizioni in materia di Covid-19.

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbali seduta precedente.

2. Piano degli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) Verifica qualità e quantità di aree e fabbricati concernenti attività produttive e terziarie Determinazione del prezzo di cessione (art. 172, comma 1, lettera b del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.).

3. Piano di Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.) Verifica qualità e quantità di aree e fabbricati concernenti attività residenziali. Determinazione del prezzo di cessione (art. 172, comma 1, lettera b del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.).

4. Approvazione Piano Economico finanziario (PEF) 2022-2023-2024-2025. Approvazione delle tariffe TARI Anno 2022 e relative scadenze. Ripartizione conguaglio costi PEF 2021.

5. Conferma aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2022 (L. 27 dicembre 2019, n. 160).

6. Conferma tariffe e coefficienti moltiplicatori anno 2022 del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

7. Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024. (art. 170, comma 1, D.Lgs. 267/2000).

8. Esercizio del diritto di prelazione per gli immobili siti in Cisterna di Latina Omissis indirizzo dell’immobile distinti nel Catasto Fabbricati al Omissis dati catastali dell’immobile 1, e Omissis dati catastali dell’immobile 2, di proprietà della Omissis dati del richiedente.

9. Esercizio del diritto di prelazione per gli immobili siti in Cisterna di Latina Omissis indirizzo dell’immobile distinti nel Catasto Fabbricati al Omissis dati catastali dell’immobile 1, e Omissis dati catastali dell’immobile 2, di proprietà della Omissis dati del richiedente”.