Formia Rifiuti Zero, due nuove certificazioni di qualità

La Formia Rifiuti Zero srl comunica di aver ottenuto la certificazione di qualità ISO 14001 e la ISO 45001.

“Dopo la certificazione di qualità ISO 9001 conseguita nel 2018 viene ora riconosciuta la certificazione di qualità ISO 14001 e la ISO 45001 (salute e sicurezza sul lavoro). Il conseguimento di queste importanti certificazioni – commenta l’amministratore unico Michele Bernardini – sancisce ulteriormente la crescita di questa società e la costante attenzione verso azioni finalizzate in particolar modo al miglioramento dei livelli di sicurezza, riduzione dei rischi in ambito lavorativo ed al mantenimento della salute ed il benessere dei lavoratori, permettendo così di aumentare le performance in materia di salute, nonché tutte le attività volte a garantire la protezione dell’ambiente, attraverso il rispetto e monitoraggio della normativa ambientale, la riduzione dei costi, il risparmio delle risorse ed il miglioramento dell’immagine aziendale”.





Per ottenere tali certificazioni, spiegano dalla Frz, l’ente di certificazione Bureau Veritas’ ha visionato e valutato i processi adottati dall’azienda riconoscendone la conformità e la qualità rispondente ai criteri previsti alla normative internazionali UNI EN ISO 14001 e UNI EN ISO 45001.

“Tali criteri – è la sottolineatura – non sono norme impositive ma atti che l’azienda svolge volontariamente per attuare e rendere reali la mission e i valori aziendali in un processo di crescita che salvaguardia e tutela l’ambiente ed i lavoratori”.