Fondi, domani seduta in videoconferenza del Consiglio comunale

“Torna, anche se per una sola seduta in streaming – fanno sapere dall’ufficio stampa istituzionale – il Consiglio comunale di Fondi. La Pubblica Assise si riunirà in videoconferenza domani, martedì 21 dicembre alle ore 10:00 (in I convocazione) e mercoledì 22 dicembre (in II convocazione) ore 11:00.

Il presidente del Consiglio Giulio Mastrobattista ricorda che, come sempre, sarà possibile seguire i lavori in streaming sulle pagine Facebook “Comune di Fondi” e “Radio Antenna Musica 92.200” e in diretta radiofonica su Radio Antenna Musica 92.200.





Sono 14, in totale, i punti all’ordine del giorno:

1) Approvazione verbali seduta precedente;

2) Approvazione nuovo Regolamento del Servizio Economato;

3) Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, D.lgs.19.08.2016, n. 175 ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2020;

4) Realizzazione e gestione impianto di cremazione adiacente il cimitero comunale mediante

progetto di finanza (art.183 comma 15 del D.Lgs.50/2016) – presa d’atto modifiche al progetto definitivo CUP: G73J2000000000005 e precisazione della fascia rispetto cimiteriale;

5) DMO Francigena Sud nel Lazio – Approvazione atti – Provvedimenti;

6) Art. 58 c.l D.L.112/2008 convertito con modifiche dalla legge n.133/2008- Elenco beni immobili

suscettibili di valorizzazioni ovvero di dismissione. Triennio 2022-2024;

7) Art. 172, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. Indisponibilità di aree

e fabbricati da destinare alla residenza dei piani di zona per l’edilizia economica e popolare ed alle attività produttive e terziarie per l’anno 2022 – 2024;

8) Proposta Programma di incarichi di studio, di ricerca e di consulenze anno 2022;

9) Piano triennale delle opere pubbliche -Elenco triennio 2022 – 2024 ed elenco annualità 2022. Approvazione;

10) Approvazione programma biennale e annuale per le acquisizioni di forniture e servizi (art. 21 comma 6 D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.) 2022/2023;

11) Approvazione aliquote e detrazioni IMU anno 2022;

12) Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2022-2024 (art. 170, comma 1, D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.);

13) Approvazione bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 10 D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s. m. i.) e relativi allegati;

14) Interpellanze e interrogazioni”.