Covid, vacanze di Natale con mascherine all’aperto anche a Minturno

Sulla scia degli altri comuni della provincia di Latina, anche a Minturno arriva la stretta natalizia anti-Covid. Nella giornata di oggi, lunedì 20 dicembre, il sindaco Gerardo Stefanelli ha firmato un’ordinanza che impone dalla medesima giornata su tutto il territorio comunale l’utilizzo delle mascherine chirurgiche anche all’aperto.

Fino alle 24 del 9 gennaio del nuovo anno, è reso “obbligatorio in tutti i luoghi pubblici e nei locali aperti al pubblico, durante eventi e manifestazioni pubbliche, nonché nelle file, code ai mercati o altri eventi, anche all’aperto, o mentre si è in fila in attesa di accedere ai pubblici esercizi, attività commerciali, uffici, etc., l’utilizzo di idonei Dpi (Dispositivi protezione individuale) a protezione delle vie respiratorie anche in presenza del distanziamento minimo previsto (1 metro)”.





L’obbligo non sussiste per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.