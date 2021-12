Alberi per il Futuro: 13 nuove piante messe a dimora a Latina

Domenica mattina a Latina ha avuto luogo l’evento organizzato dal Movimento 5 Stelle ‘Alberi per il Futuro’, posticipato dallo scorso 28 novembre a causa del maltempo.

Presso il giardino comunale di via Varsavia gli attivisti pentastellati, dalle 10 sino al primo pomeriggio, hanno messo a dimora 13 piccoli alberi: si tratta di alberature autoctone come lecci e roveri, di un limone, un melograno, tre pioppi cipressini e due aceri. Gli stessi attivisti si prenderanno cura dell’attecchimento, con l’innaffiatura costante nei tempi e nelle modalità previsti, in attesa del ripristino dell’impianto di irrigazione comunale. “L’attenzione all’ambiente è infatti da sempre un pilastro dell’azione politica del Movimento, rappresentando una delle cinque stelle alle quali si fa riferimento già nello Statuto”, sottolineano gli organizzatori dell’evento.





Vi hanno partecipato gli attivisti del capoluogo, il sindaco Damiano Coletta e Adriana Calí, assessore del M5S con delega alla Transizione ecologica, all’ambiente, alle politiche energetiche, all’ufficio Europa e alla Marina.

Per una indisposizione non ha potuto prendere parte all’evento il nostro consigliere comunale Gianluca Bono, che ha tuttavia fatto pervenire la sua soddisfazione per l’ottimo risultato: “Questi nuovi 13 alberelli contribuiranno ad arricchire il polmone verde della nostra città”.

Nel corso dell’evento alcuni residenti hanno manifestato la loro gratitudine agli attivisti per l’intervento sul giardinetto di via Varsavia ed è stata l’occasione per raccogliere il loro appello sulle criticità del quartiere, anche attraverso un sopralluogo al quale ha partecipato l’assessore Calì.

“Le istanze raccolte saranno prese in carico dal nostro consigliere comunale Bono: la politica fattiva nasce infatti dall’incontro e dal confronto con i cittadini nelle strade della città; questa è la strategia che abbiamo sempre scelto di attuare e che continueremo a portare avanti per il bene di Latina”.